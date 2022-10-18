В Сочи продавец белья обворовал квартиру пенсионерки

Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Сочи обратился местный житель. По словам мужчины, из квартиры его пожилой матери кто-то украл 50 тысяч рублей.

Полицейские выехали на место преступления. Правоохранители пообщались с пенсионеркой. Выяснилось, что деньги мог украсть продавец постельного белья.

- Чтобы рассмотреть товар, пенсионерка пустила его в свое жилье. Злоумышленник видел, как женщина доставала деньги из комода в прихожей, расплачиваясь за покупку, - сообщили в пресс-службе УВД Сочи.

Полицейские изучили камеры видеонаблюдения, установили марку и госномер автомобиля. Специалисты отследили маршрут передвижения подозреваемого. По предварительным данным, он уже мог уехать в Геленджик.

- По ориентировке сотрудники дорожно-патрульной службы задержали 34-летнего мужчину и передали сочинским оперативникам, - рассказали в пресс-службе УВД Сочи.

Правоохранители осмотрели машину. Были найдены украденные деньги. Всю сумму вернули потерпевшей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.