Две новые трассы откроют на горнолыжном курорте Сочи

На горнолыжном курорте Сочи откроются две новые трассы. Фото: Андрей АБРАМОВ

На горнолыжном курорте Сочи откроются две новые трассы. Кататься на лыжах и сноуборде здесь смогут как опытные, так и начинающие спортсмены.

- В планах на предстоящий сезон у нас открытие двух новых трасс на склоне "Газпром Альпика". Ранее склон был более приспособлен для опытных райдеров, - рассказал начальник отдела по эксплуатации ГТЦ ПАО "Газпром" Алексей Катренко.

Зимой здесь откроется вся необходимая инфраструктура. Будут работать инструкторские службы, прокат спортоборудования, сервисные центры. К слову, на горнолыжном курорте откроются трассы и для детей. По традиции будут работать и различные кафе.