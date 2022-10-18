Мужчина скончался до приезда скорой Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани в лобовом ДТП погиб 65-летний водитель иномарки. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Авария произошла накануне, 17 октября, на трассе «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – А-290 «Новороссийск – Керчь» в Красноармейском районе. Предварительно, 65-летний мужчина за рулем Nissan выехал на «встречку». В этот момент здесь проезжал автомобиль МАЗ, который столкнулся с иномаркой.

В результате ДТП водитель Nissan скончался до приезда скорой.

- Все обстоятельства аварии выясняются, - уточнили в пресс-службе ГИБДД по краю.

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