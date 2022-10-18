Пять детсадов, школу и поликлинику построят в Донском районе Сочи

В этому году здесь построили спорткомплекс с детской и спортивной площадками. Фото: администрация Сочи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский встретился с жителями микрорайона Донской. В этому году здесь построили спорткомплекс с детской и спортивной площадками. Также был открыт новый блок детсада №105.

- По проекту нового Генерального плана запланировали еще пять детсадов, школу на полторы тысячи мест, центр допобразования, новые поликлиники и отделения, - сообщил Алексей Копайгородский.

В планах администрации выполнить реконструкцию уличного освещения. Все просьбы местных жителей были зафиксированы.