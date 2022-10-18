Расписание «Ласточек» изменится 20 октября из-за футбольного матча в Сочи

Начало матча - в 18:00 часов. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Сочи изменится расписание скоростных электричек 20 октября. Это связано с проведением футбольного матча на стадионе «Фишт».

- В целях обеспечения безопасности при осуществлении посадки/высадки пассажиров отменяются стоянки на остановочных пунктах Известия и Олимпийская Деревня, - сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства Сочи.

К слову, на курорте пройдет матч в рамках 4-го тура группового этапа Фонбет кубка России по футболу. На поле ФК «Сочи» встретится с «Уралом». Начало матча - в 18:00 часов.