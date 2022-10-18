У жителя Армавира в гараже нашли 3 килограмма синтетических наркотиков

Крупную партию наркотиков парень забрал на территории Краснодара для дальнейшего распространения в крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

У жителя Армавира полиция обнаружила крупную партию наркотиков. В гараже у 23-летнего местного жителя находилось 3 килограмма запрещенных веществ.

- В одном из гаражей в кооперативе по улице Каспарова правоохранители обнаружили и изъяли два пакета с наркотическим средством - мефедроном, массой около 1,6 кг, что подтверждено экспертизой, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. -

Кроме того, оперативники также обнаружили и изъяли порядка одной тысячи разовых доз порошкообразного вещества. Их общая масса составила более 1,5 кг. Находку направили на экспертизу.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», крупную партию наркотиков парень забрал на территории Краснодара в тайниковой закладке. В дальнейшем он собирался распространять расфасованные дозы по Краснодарскому краю.