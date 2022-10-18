В доме, рядом с которым упал и загорелся самолет, прописаны 675 человек Фото: t.me/kondratyevvi

Жильцов пострадавшего дома после падения самолета в Ейске перевозят из детского лагеря в гостиницу. Такое поручение дал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Ранее жители находились в пункте временного размещения в детском лагере. Отсюда их перевозят в местную гостиницу «Ейская Усадьба».

- В гостинице всех обеспечат горячим трехразовым питанием. Жильцам пострадавшего дома привезли теплые вещи, с каждым также проговаривают, какие предметы первой необходимости и лекарства им нужны, чтобы обеспечить ими, - сообщили в региональном оперативном штабе.

Напомним, в девятиэтажке, рядом с которой упал и загорелся самолет Су-34, прописаны 675 человек, 76 из них – дети.

Всего в результате ЧП погибли 13 человек. Еще 19 жителей пострадали – им оказывают необходимую помощь.

С 17 по 19 октября в Ейском районе объявлен траур по погибшим.