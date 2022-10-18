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Общество18 октября 2022 11:48

Подопечному Доктора Лизы вручили ключи от новой квартиры в Сочи

Квартира уже обустроена всей необходимой мебелью и техникой
Ангелина НАЗАРЧУК
В 12 лет Сергей получил тяжелую минно-взрывную травму. Фото: администрация Сочи

В 12 лет Сергей получил тяжелую минно-взрывную травму. Фото: администрация Сочи

В Сочи вручили ключи от новой квартиры подопечному Доктора Лизы Сергею Апресяну. Молодой человек раньше жил в Донецке. В 12 лет Сергей получил тяжелую минно-взрывную травму. Тогда мальчик лишился руки и ноги, осколками повредило глаза. Ребенка эвакуировали бортом МЧС в Москву и оказали всю необходимую помощь.

Сергей Апресян 7 лет жил вместе с мамой в Доме милосердия. В июне этого года депутат Горсобрания Сочи Анна Невзорова вручила семье сертификат на покупку квартиры. Объект расположен в новом жилом комплексе Хостинского района. К слову, при поддержке мецената в квартире завершили ремонт. Здесь уже установили всю необходимую мебель и технику.

– Перед нашей командой встала задача выполнить ремонт в соответствии с потребностями Сергея. Для этого к каждой детали необходимо было подойти с особой ответственность. Мы желаем Сереже с мамой поскорее забыть навсегда о пережитой трагедии, – рассказала депутат ГСС Анна Невзорова.