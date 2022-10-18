В центре Сочи из-за оползня перекрыли одну из дорожных полос Фото: пресс-служба администрации Сочи
В центре Сочи из-за оползня перекрыли одну из дорожных полос. Движение грунта зафиксировано на пересечении улиц Гагарина и Егорова.
Оползневый процесс активизировался из-за переувлажнения грунта во время дождей. На место для мониторинга и оценки ситуации выехала комиссия.
- В целях обеспечения безопасности дорожного движения принято решение об ограждении участка дороги с возможностью организации пешеходного прохода. Движение транспорта организовано по одной полосе, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.
Сейчас специалисты проводят обследование участка. После этого примут решение по аварийно-восстановительным работам.