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Общество18 октября 2022 12:10

В центре Сочи из-за оползня перекрыли одну из дорожных полос

Движение грунта зафиксировано на пересечении улиц Гагарина и Егорова
Светлана ОВДЕЙ
В центре Сочи из-за оползня перекрыли одну из дорожных полос Фото: пресс-служба администрации Сочи

В центре Сочи из-за оползня перекрыли одну из дорожных полос Фото: пресс-служба администрации Сочи

В центре Сочи из-за оползня перекрыли одну из дорожных полос. Движение грунта зафиксировано на пересечении улиц Гагарина и Егорова.

Оползневый процесс активизировался из-за переувлажнения грунта во время дождей. На место для мониторинга и оценки ситуации выехала комиссия.

- В целях обеспечения безопасности дорожного движения принято решение об ограждении участка дороги с возможностью организации пешеходного прохода. Движение транспорта организовано по одной полосе, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Сейчас специалисты проводят обследование участка. После этого примут решение по аварийно-восстановительным работам.