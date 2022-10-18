На территории зоны отдыха сделают террасную зону с лежаками и навесами. Фото: https://t.me/muratkumpilov

В Майкопе берегоукрепление реки Белой и благоустройство горпарка завершат в декабре этого года. Глава Адыгеи проинспектировал ход работ.

- Поставил задачу досконально продумать все, что касается эксплуатации данной территории, - рассказал в своем Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов. - Мы должны получить современную, комфортную и безопасную зону отдыха для жителей и гостей республики.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», на территории зоны отдыха сделают террасную зону с лежаками и навесами. Большое внимание уделят озеленению парка, а также установят скамейки в едином стиле.