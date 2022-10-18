Губернатор Кубани возложил цветы к стихийному мемориалу на месте ЧП в Ейске Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани возложил цветы к стихийному мемориалу на месте ЧП в Ейске. Вениамин Кондратьев находится на месте трагедии, где накануне упал и загорелся самолет Су-34, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Изучать повреждения в доме, рядом с которым упало воздушное судно, специалисты начнут после завершения аварийно-спасательных работ. Восстановят его лишь при такой возможности. В другом случае пострадавшую многоэтажку снесут, а жильцам приобретут новые квартиры.

- Сейчас нам нужно действовать оперативно. Жильцы находятся во временных помещениях, кто-то у родственников. Но нет ничего лучше, чем крыша своего дома. Сделаем все, чтобы люди вернулись в свои квартиры и были уверены в том, что нахождение там будет безопасным, - отметил глава региона.

Напомним, в Ейском районе с 17 по 19 октября объявлен траур по погибшим. Люди несут цветы, игрушки и свечи к стихийному мемориалу, организованному рядом с местом ЧП.