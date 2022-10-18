Под завалами после ЧП в Ейске нашли тело 14 погибшего

Завалы продолжают разбирать

В Ейске под завалами дома, где упал военный самолет Су-24, нашли тело еще одного погибшего. Число жертв катастрофы увеличилось до 14.

- Спасатели, работающие на месте ЧП, при разборе завалов обнаружили еще погибшего. Трагедия унесла жизни 14 человек. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибших, – написал в телеграм-канале губернатор Вениамин Кондратьев.

Личность мужчины пока не установлено, его тело сильно обгорело.

По последним данным, пострадавшими числятся 19 человек.