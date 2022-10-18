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Общество18 октября 2022 12:56

Стоимость новогодних туров на двоих в Сочи начинается от 90 тысяч рублей

По сравнению с прошлым годом цены выросли на 30%
Ангелина НАЗАРЧУК
В Ассоциации туроператоров России проанализировали стоимость новогодних туров в Сочи.

В Ассоциации туроператоров России проанализировали стоимость новогодних туров в Сочи.

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ассоциации туроператоров России проанализировали стоимость новогодних туров в Сочи. По сравнению с прошлым цены выросли на 30%.

- Минимальная цена на новогодний отдых в Сочи начинается с 90 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе АТОР.

К слову, туристам предлагают поехать на Красную Поляну с 29 декабря по 4 января за 92,9 тысячи рублей на двоих. Отдыхающих размещают в трехзвездочном отеле.

Россияне также рассматривают Турцию. Минимальная стоимость тура в Анталью в этот же период составляет 130,7 тысячи рублей. Однако отдыхающим предлагают размещение в отеле «все включено».

Ранее сообщалось, что авиакомпании зимой продолжат осуществлять прямые рейсы из Сочи в шесть регионов страны. Полеты будут выполняться на самолетах А320.