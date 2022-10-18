На Кубани увеличат финансирование регпрограммы по развитию спорта Фото: Законодательное собрание Краснодарского края

Сегодня председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел рабочую встречу с главой Минспорта Кубани Серафимом Тимченко. Стороны оценили ход исполнения отраслевых проектов в субъекте, ремонт многофункциональных площадок, возведенных в рамках профильной региональной госпрограммы, обсудили отдельные аспекты краевого законодательства и его совершенствование в части дальнейшего развития спортивной инфраструктуры. Участие в разговоре принял председатель профильного комитета Александр Маковеев.

Ранее на предыдущей встрече, руководитель кубанского парламента и глава ведомства детально проанализировали ситуацию с возведением новых спортобъектов, доплатой молодым тренерам, приобретением автобусов для доставки спортсменов к местам соревнований и обратно.

В ходе сегодняшнего диалога стороны подтвердили прежние договоренности по совместному решению проблемных вопросов, оценили достигнутые по ним результаты. При этом Юрий Бурлачко добавил, что уже на ближайшей сессии планируется внесение изменений в закон о краевом бюджете. Поправки предполагают увеличение объемов финансирования государственной регпрограммы по развитию физкультуры и спорта.

- Дополнительные ассигнования позволят ускорить выполнение актуальных задач в сфере спорта, - подчеркнул председатель ЗСК.

Подробно Юрий Бурлачко и Серафим Тимченко остановились на реализации в крае Всероссийского проекта «Самбо в школу». Глава Минспорта отметил – сейчас его претворение в жизнь осуществляется во всех 44 муниципалитетах Кубани, а общее количество подростков, привлеченных к занятиям, превышает 330 тысяч человек. Однако полноценное и качественное исполнение проекта, уточнил министр, возможно только при совместной работе и полном взаимодействии возглавляемого им ведомства с региональным Минобрнауки и самими школами.

Руководитель краевого парламента, в свою очередь, выразил уверенность в том, что органы исполнительной власти осознают всю важность реализации всероссийского проекта для Кубани, и поэтому его конечная цель будет обязательно достигнута.

- Работу по поддержке наших самбистов мы начали с коллегами еще в шестом созыве. На июньской сессии этого года, к примеру, принято решение увеличить размер ежемесячной выплаты наставникам подрастающих борцов. Таким образом, мы поддержали молодых специалистов и тех, кому присвоены почетные звания заслуженных тренеров России, РСФСР и СССР. Сегодня перед нами стоит задача объединить усилия всех заинтересованных структур в достижении детьми высоких показателей в самбо. Я уже неоднократно говорил о том, что данный вид спорта учит не только обороне, но и развивает морально-волевые качества человека, патриотизм и гражданственность. Сегодня, в сложившейся обстановке они приобретают особое значение в воспитании нашей молодежи. Депутатский корпус седьмого созыва всегда готов подставить спортсменам плечо помощи, поддерживать на законодательном уровне расширение спортивной инфраструктуры и стимулировать тренеров растить новых победителей турниров всероссийского и международного уровней, - сказал Юрий Бурлачко.

Речь на встрече зашла также о медобеспечении сферы спорта, ремонте многофункциональных спортивно-игровых площадок и необходимости внесения изменений в действующую на Кубани нормативную правовую базу для размещения в регионе новых спортобъектов.

В завершении встречи Серафим Тимченко поблагодарил председателя ЗСК за всестороннюю поддержку краевого спорта, оказываемое содействие по его развитию и популяризации. Стороны договорились и в дальнейшем поддерживать деловые контакты по актуальной спортивной проблематике.

На сегодняшний день на территории Краснодарского края развивается 130 видов спорта, из которых 43 являются базовыми. Из них 35 - олимпийских, 4 - неолимпийских, 3 - паралимпийских и 1 – сурдлимпийский. Функционируют 167 государственных и муниципальных учреждений отрасли, в которых занимаются 103,9 тыс. человек и работают 2,7 тыс. тренеров.