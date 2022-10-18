Мужчину будут судить Фото: кадр из видео

В Армавире осудят мужчину, убившего юриста и ранившего гарпуном двух женщин из-за коммунальных счетов. Расследование завершено, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Напомним, трагедия произошла в мае 2022 года в СНТ «Рассвет». Тогда 61-летний бывший начальник садоводческого товарищества приехал на место и напал на 65-летнего юриста и двух 45-летних женщин. На преступление он пошел после разногласия с сотрудниками СНТ.

До происшествия мужчина получил от руководителя садоводческого товарищества уведомление о возможном отключении воды в его доме от водоснабжения. У жителя накопилась крупная задолженность, но мужчина все отрицал и винил в этом сотрудников СНТ.

Чтобы разобраться в ситуации, он купил два гарпуна со стрелами и поехал в организацию. Когда мужчина встретил юриста, в которого выстрелил несколько раз и ударил его ножом. Работник умер на месте происшествия.

Оставив его умирать, фигурант вошел в кабинет, где находились женщины, и выстрелил в них по одному разу из гарпуна. Одну из сотрудниц он, как и юриста, ударил ножом. Но убить их мужчина не смог. Одна из пострадавших успела выбежать на улицу и попросить о помощи.

Известно, что мужчина полностью признал вину. Сейчас он находится под арестом.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.