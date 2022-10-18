Губернатор Кубани: на восстановление поврежденной части дома в Ейске может уйти около пяти месяцев

Дом, который пострадал после крушения самолета в Ейске Фото: t.me/kondratyevvi

На восстановление поврежденной части дома после падения самолета в Ейске может уйти около пяти месяцев. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

- При благоприятных условиях и положительном заключении экспертов мы приступим к восстановлению этого разрушенного пролета. В зависимости от степени повреждений это займет от месяца до пяти. Но в любом случае это лучше, чем если мы будем сносить дом и где-то вам приобретать жилье, - рассказал жителям глава региона.

В настоящее время поисково-спасательные работы завершены, стартовали аварийно-восстановительные. Уточняется, что жильцы подъездов, которые не пострадали в результате ЧП, смогут вернуться домой уже в 18:00 18 октября.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что пострадавшим пока решено выплатить по 10 тысяч рублей, а семьям погибших - по миллиону. Региональные власти также взяли на себя обязательства оплатить похороны жертв трагедии. Подробности ЧП.