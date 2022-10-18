Приговор вступил в законную силу Фото из архива КП

На Кубани мужчине дали 2,5 года тюрьмы за избиение полицейского. Суд оставил приговор без изменений, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Все произошло в июне 2022 года в Туапсинском районе. Житель Адыгеи тогда приехал на отдых в поселок Шепси. В один день он позвонил в полицию и рассказал о засорении канализационного коллектора и выбросе отходов в Черное море. После сообщения на место выехал участковый и начал осматривать систему.

Но работа полицейского вызвала у туриста недовольства. Он разозлился и ударил сотрудника рукой по лицу.

В результате полицейский получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. В суде мужчина вину не признал.

- Туапсинским районным судом мужчина был признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что после обжалований решения суд оставил его без изменений. Приговор вступил в законную силу.