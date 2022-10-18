Девушка признала вину Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

В Новороссийске суд оштрафовал блогера на 50 тысяч рублей за скандальные фото на фоне крейсера «Кутузов». Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Напомним, 25-летняя девушка опубликовала в соцсетях фотографии и видео. На кадрах блогер позирует на фоне крейсера «Кутузов» с опущенными штанами, показывая ягодицы. Снимки вызвали негативную реакцию жителей и пользователей соцсетей. При этом свое поведение девушка ранее оправдывала тем, что просто делает развлекательный контент.

После публикаций видео и фото полиция начала проверку. Суд уже рассмотрел дело и назначил девушке наказание.

На заседании она полностью признала вину. Свой поступок девушка назвала необдуманным.

- Рассмотрев материалы дела, суд установил в ее действиях признаки административного правонарушения и признал ее виновной в совершении мелкого хулиганства. Ей назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тысяч рублей, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что постановление не вступило в законную силу.