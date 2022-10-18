Число погибших после крушения самолета в Ейске увеличилось до 15

Число погибших после крушения самолета в Ейске увеличилось до 15. Об этом сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в своем telegram-канале.

- 51-летний пострадавший с 80% ожогов тела скончался в Краевой клинической больнице №1. Сейчас достоверно известно о 43 пострадавших, из них 9 детей. В стационарах 25 человек, в том числе 2 беременных и 6 детей. Амбулаторное лечение - 3 пациента, - сообщила замглавы региона.

Уточняется, что состояние 22 пострадавших оценивается как средней степени тяжести, три – в тяжелом состоянии.

В Ейской районной больнице находятся 19 пациентов, в том числе четыре ребенка и одна беременная женщина. Состояние всех пациентов – средней степени тяжести.

- В ККБ №1 находятся четыре пациента, в том числе 1 ребенок, двое из них - на ИВЛ. В Детской краевой клинической больнице - одни ребенок, девочка 5 лет в тяжелом стабильном состоянии. В Перинатальном центре Краснодара находится одна беременная в состоянии средней степени тяжести, - уточнила Анна Минькова.

Помощь психологов уже получили 198 человек.

Напомним, 14-го погибшего после крушения самолета в Ейске нашли под завалами. Его тело находилось под двигателем воздушного судна. Су-34 рухнул во время учений. По данным Минобороны РФ, «борт упал рядом с жилым домом в Ейске в результате неудачной попытки пилота набрать высоту для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа». Пилоты, их было двое, успели катапультироваться.