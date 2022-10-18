В Ейске работают психологи МЧС. Фото: пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю.

Психологи МЧС работают на месте разрушенного дома в Ейске. Они оказывают людям ментальную помощь.

- На месте работают 4 специалиста Южного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России, 4 сотрудника Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Также 2 представителя территориальной подсистемы РСЧС и 4 волонтера, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что жители 1, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 подъездов дома уже смогли вернуться в свои квартиры. Жилое здание обследовали мобильным диагностическим комплексом «Стрела-П». Он прибыл из Ростова-на-Дону.

На данный момент в пункте временного размещения остаются жильцы 2, 3 и 4 подъездов дома.