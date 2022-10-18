В Новороссийске и Геленджике прошла конференция поисковых организаций. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани прошла X межрегиональная конференция поисковых организаций. Она состоялась в Новороссийске и Геленджике. Мероприятие провела ассоциация «Кубаньпоиск» с помощью поддержки краевых отделений «Поискового движения России» и ДОСААФ.

- Лучшим поисковикам вручили знаки отличия Минобороны. Также медали «За поиск павших на Кубани», грамоты и благодарности. Кроме того, представители поисковых движений представили передовые практики военно-мемориальной и воспитательной работы, - сообщил заместитель главы региона Александр Власов.

Уточняется, что состоялся премьерный показ нового документального фильма о работе кубанских поисковиков. Также в завершении конференции прошел семинар по архивной работе.

В мероприятии участвовали руководители и активисты поисковых организаций, школьных отрядов, представители органов власти, ветеранских организаций и общественных объединений.