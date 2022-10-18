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Общество18 октября 2022 16:54

Промышленные предприятия Кубани могут составить перечень отраслевых выставок на 2023 год

Его утвердит профильный департамент
Мария ЧАЛАЯ
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Промышленные предприятия Кубани могут составить перечень отраслевых выставок на 2023 год. Желающие производители проходят опрос, который ведет Фонд развития промышленности региона.

- В шорт-лист на 2023 год войдут наиболее перспективные мероприятия с точки зрения продвижения промышленной продукции. По итогам опроса прошлого года ожидается более 50 выставок. С начала года более 240 предприятий приняли участие в них. Они заключили свыше 900 контрактов, - сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента промышленной политики региона Владимир Мостовой.

Уточняется, что краевые экспозиции проводят при содействии краевого ФРП за счет средств госпрограммы региона по развитию промышленности и повышению ее конкурентоспособности.

Предложения по организации коллективных промышленных экспозиций принимают до 7 ноября.