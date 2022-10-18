Жители Ейска обращаются за материальной помощью. Фото: оперштаб Кубани.

В Ейске 133 жителя разрушенного дома обратились за материальной помощью. Люди подали заявления в оперативном штабе, который находится в холле ТЦ «Меотида» на улице Красная, 45/2.

- С заявлением о единовременной материальной помощи в размере 10 тысяч рублей обратились 133 человека. Это жильцы 61 квартиры, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Уточняется, что в этом же месте организована работа представителей отделения «Сбера». Специалисты банка предоставляют выписки из лицевых счетов для зачисления выплат.