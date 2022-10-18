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Общество18 октября 2022 19:31

В аэропорту Сочи задержали пьяного дебошира из Кирова

Мужчина не смог пройти зону досмотра при входе в аэровокзал
Мария ЧАЛАЯ
Мужчина из Кирова начал дебоширить в аэропорту Сочи.

Мужчина из Кирова начал дебоширить в аэропорту Сочи.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В аэропорту Сочи задержали пьяного дебошира из Кирова. Мужчина устроил конфликт при входе в зону досмотра аэровокзала. Его скрутили полицейские и надели наручники.

- Полицейских привлекло вызывающее поведение мужчины. Они попросили дебошира предъявить документы и пройти с ними в дежурную часть. На что нарушитель оказал сопротивление. В результате на 38-летнего жителя Кирова завели административное дело за мелкое хулиганство, - сообщили в пресс-службе Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

Уточняется, что от прохождения медицинского освидетельствования мужчина отказался, но очевидцы рассказали, что он предположительно был пьян.