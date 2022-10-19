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Общество18 октября 2022 21:31

В Краснодаре возводят 55 социальных объектов

Одновременно строят 35 детских садов и 17 школ
Мария ЧАЛАЯ
Одновременно строят 55 социальных объектов. Фото: krd.ru

Одновременно строят 55 социальных объектов. Фото: krd.ru

В Краснодаре возводят 55 социальных объектов. В городе одновременно строят 35 детских садов, 17 школ, два объекта здравоохранения и один спортивный объект.

- Мы набрали небывалые темпы строительства. Это являлось приоритетной задачей администрации города. Все делается с учетом запросов жителей. В развивающихся районах соцобъекты возводят застройщики параллельно с ЖК, - сообщил и.о. главы города Максим Слюсарев.

Уточняется, что социальные объекты расположены в разных микрорайонах Краснодара. Это касается и пригорода. На данный момент ведется проектирование еще 47 детских дошкольных учреждений и более 25 школ.