В Сочи появятся новые контейнеры для раздельного сбора мусора. Фото: пресс-служба администрации Сочи.

В Сочи установят 850 контейнеров для раздельного сбора мусора. Сейчас в городе находится 800 контейнеров. Новые точки для сбора пластика появятся на придомовых площадках во всех районах курорта.

- Раздельный сбор мусора позволяет вернуть в промышленный оборот материалы для вторичного использования. Также сократить расходы на вывоз отходов. Из краевого бюджета на эти цели муниципалитетам выделили более 71 миллионов рублей, - сообщила директор департамента экономики и стратегического развития Сочи Ирина Уюткина.

Новые точки для сбора пластика установят в рамках национального проекта «Экология».