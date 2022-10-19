Иудино дерево повторно расцвело в парке Сочи

Обычно куст радует глаз своими ярко-розовыми цветами в начале марта. Фото: https://t.me/npsochi_official

В Сочи повторно расцвело “Иудино дерево”. Обычно куст радует глаз своими ярко-розовыми цветами в начале марта. Но теплая осень обманула церсис китайский, и он расцвел повторно.

- На преждевременное цветение повлияла теплая осенняя погода, которая установилась на курорте в эти дни, - сообщили в пресс-службе нацпарка Сочи.

Ранее сообщалось, что в Сочи впервые за 10 лет повторно зацвели каштаны. Феномен объясняют комфортными условиями после засушливого августа.