Погода в Адыгее 19 октября 2022: в республике потепление

Узнали, какой будет погода в Адыгее 19 октября 2022 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 19 октября 2022.

В Майкопе 19 октября сохранится ясная погода. Максимальная температура воздуха днем +20°C. Ветер южный, 1 м/с. Осадков не предвидится. К вечеру температура опустится до +7°C. Ветер южный, 2 м/с.

Погода в Лаго-Наки также ожидается безоблачной и ясной. В светлое время суток температура воздуха повысится до +21°C. Ветер восточный, северо-восточный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +7°C, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 2 м/с.