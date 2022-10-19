Миллиардеров на Кубани стало в пять раз больше

На Кубань стало больше богатых людей

На Кубани с 2017 года число миллиардеров выросло более чем в пять раз. На 1 августа 2022 года в Краснодарском крае в налоговых отчитались о доходах свыше 1 млрд рублей 64 человека. Как в 2017 году таких людей было всего 12.

- За 2017 год декларацию на суммы от 1 млрд до 10 млрд рублей и выше представили 12 налогоплательщиков Кубани. В 2018 и 2019 годах суммы более 1 млрд рублей задекларировали по 17 человек, в 2020 году — 35 жителей края. А в 2022 – 64, - сообщает «РБК».

Количество миллионеров тоже увеличилось. По сравнению с 2017 годом их стало больше в два раза. Если в 2017 году о доходах от 1 млн рублей до 1 млрд рублей в налоговые органы отчитались 21 132 налогоплательщика, то в 2021 году их стало уже 55 625 человек.

В 2021 году Краснодарский край занял третье место среди субъектов РФ по количеству долларовых миллионеров – в регионе проживало 12 тысяч долларовых миллионеров.