Водителей предупредили о сильном тумане на дорогах Краснодарского края

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Утром 19 октября Краснодарский край накрыл густой туман. Местами видимость не превышает 100 метров. Водителей попросили быть аккуратными и внимательными на дорогах.

- При тумане запрещается включать дальний свет фар, необходимо избегать обгоны и соблюдать скоростной режим. Кроме этого, нужно ехать с включенными габаритными огнями или противотуманными фарами, - отметили в ГИБДД по Краснодарскому краю.

Стоит отметить, что утром уже появились сообщения о ДТП на дорогах. Так, в Каневском районе в туман столкнулись две иномарки.