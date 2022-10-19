Средства пойдут на пособия семьям в рамках нацпроекта «Демография» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Адыгея на поддержку многодетных семей дополнительно получила 64 млн рублей. Правительство России утвердило распределение финансирования среди регионов из федерального бюджета.

- Федеральная поддержка Адыгее на эти цели в текущем году составит почти 1,45 млрд рублей. На выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей республике направлено около 58,1 млн рублей, - сообщили в пресс-службе правительства Адыгеи.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», средства пойдут на пособия семьям в рамках нацпроекта «Демография». Ежемесячные выплаты предназначены на детей в возрасте от 3 до 7 лет, в случае рождения третьего и последующих детей.