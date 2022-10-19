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Общество19 октября 2022 6:25

На благоустройство дворов в Тахтамукайском районе Адыгеи направили 1,6 млн рублей

В ауле Тахтамукай уже привели в порядок несколько территорий
Валерия ГОДОВНИКОВА
В республике реализуют нацпроект «Жилье и городская среда»

В республике реализуют нацпроект «Жилье и городская среда»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тахтамукайском районе Адыгеи продолжается благоустройство дворовых территорий. На данный момент завершены работы в ауле Тахтамукай по улице Натухаевской. На эти цели направили более 1,6 млн рублей.

- Уже проведен ремонт дворовых проездов, обустроено освещение дворовых территорий, установлены скамейки и урны для мусора, а также контейнерные площадки для сбора твердых бытовых отходов,- рассказали в пресс-службе Минстроя Адыгеи. - Оборудованы беседки для отдыха, созданы автомобильные парковки, а также произведено озеленение территории. Построены детские и спортивные площадки.

Ранее «Комсомолка» сообщала - Кубань», в Майкопе отремонтировали дворы многоэтажек по улицам Краснооктябрьской и Комсомольской. На благоустройство затратили более 13 млн рублей.