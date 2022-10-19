В Краснодаре на улице Власова укладывают новый асфальт

В Краснодаре на участке улицы Власова от Трубилина до Севастопольской обновили дорогу. Здесь работы идут с сентября. Асфальт обновляют по нацпроекту.

- За две недели дорожники сняли асфальт, провели подготовительные работы. Сейчас укатывается новый слой. Завершить все работы планируют до конца этого года, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, что в рамках нацпроекта завершаются работы на Ставропольской, Фадеева и Офицерской. Больше половины работ выполнили на Пригородной и Юннатов. Также продолжается ремонт дорог на Новороссийской и Котовского.