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Общество19 октября 2022 7:07

В Краснодаре на улице Власова укладывают новый асфальт

Дорога почти отремонтирована
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА

В Краснодаре на участке улицы Власова от Трубилина до Севастопольской обновили дорогу. Здесь работы идут с сентября. Асфальт обновляют по нацпроекту.

- За две недели дорожники сняли асфальт, провели подготовительные работы. Сейчас укатывается новый слой. Завершить все работы планируют до конца этого года, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, что в рамках нацпроекта завершаются работы на Ставропольской, Фадеева и Офицерской. Больше половины работ выполнили на Пригородной и Юннатов. Также продолжается ремонт дорог на Новороссийской и Котовского.