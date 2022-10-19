В Ейске в пункте временного размещения остаются 14 жильцов пострадавшего дома

Жильцы провели первую ночь после ЧП в своих квартирах

В гостинице «Ейская Усадьба» остаются 14 человек, из них трое детей. Организаторы обеспечили их горячим питанием, теплыми вещами.

- Оставаться в пункте размещения люди будут столько, сколько необходимо, - сообщили в оперштабе.

Возвращаться в непострадавшие подъезды жильцы начали вечером 18 октября. В своих квартирах ночевали 137 семей. В семи подъездах есть электричество, горячая и холодная вода, возобновлена подача газа. Подачу тепла службы начнут отрабатывать с 19 октября.

Возвращение жильцов пострадавшего дома в свои квартиры организовано после детального обследования дома. Угрозы разрушения здания нет.

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