Пять районов Кубани получат по 88 млн рублей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Федеральная комиссия конкурса «Лучшая муниципальная практика» распределила между регионами России 50 призовых мест. Из Краснодарского края победителями стали пять районов, они получат по 88,2 млн рублей.

- Кубань в числе регионов, которые из года в год наиболее активно принимают участие в конкурсе, - сообщил в администрации края.

Лучшими стали Лабинский район, Новороссийск, Динской, Усть-Лабинский и Приморско-Ахтарский районы.

КОНКРЕТНО

2 место - Лабинск в номинации «Обеспечение эффективной обратной связи и развитие ТОС»

5 место - Новороссийск в «Муниципальной экономической политике и управлении муниципальными финансами»

5 место – Нововеличковское сельское поселение Динского района в «Модернизации городского хозяйства «Умный город»

5 место - Усть-Лабинск в «Градостроительной политике»

4 место – Бриньковское сельское поселение Приморско-Ахтарского района.