В Геленджике в ДТП погиб 25-летний водитель иномарки

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18 октября в Геленджике случилось смертельное ДТП. По предварительным данным, 25-летний водитель на «Хонда Цивик» на левом закруглении дороги на скорости вылетел на встречку, затем врезался в опору ЛЭП. Парень погиб на месте.

- В результате ДТП водитель скончался от полученных травм, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Госавтоинспекция напомнила, что превышение скорости и опасные маневры приводят к авариям, которые заканчиваются летальным исходом. В ГИБДД попросили быть осторожными на дорогах, беречь себя и близких.