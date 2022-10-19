Вопрос студентки Адыгейского университета войдет в Географический диктант 2022 года

Арина Додильная вошла в пятерку победителей конкурса вопросов к Географическому диктанту. Фото: пресс-служба АГУ

Студентка первого курса Адыгейского государственного университета вошла в пятерку победителей конкурса вопросов к Географическому диктанту этого года. Вопрос Арины Додильной будет в одном из вариантов проверочного задания.

- Авторы лучших вопросов приглашены в штаб-квартиру Русского географического общества в Москве, которая станет центральной площадкой проведения Географического диктанта 2022, - рассказали в пресс-службе АГУ. - В качестве главного приза победители награждены туристической поездкой с открытой датой по одному из маршрутов, рекомендованных РГО.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», всего на конкурс поступило 532 вопроса. Их прислали участники из 59 регионов нашей страны. Кроме того, свои идеи отправили и жители Беларуси, Молдовы, Франции, Чехии, Казахстана, США.