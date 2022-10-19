Мошенники представляются волонтерами и собирают деньги на помощь собакам и кошкам Фото: Иван МАКЕЕВ

«Краснодог» предупредил о мошенниках, собирающих деньги на помощь животным. Обращения к жителям организация разместила в социальных сетях.

Как выяснилось, аферисты ходят по городу и представляются волонтерами «Краснодога». После этого они просят средства на лечение собак и кошек.

В организации уточнили, что добровольцев для сбора денег у них нет.

- Мы собираем средства лишь на наши реквизиты, а также в наши боксы по городу, боксы опечатаны, - предупредили представители «Краснодога».