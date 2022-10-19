Из Сочи в Анталью можно долететь за 17 тысяч рублей

Билеты уже доступны к продаже. Фото: Олег УМАРОВ

Прямые авиарейсы из Сочи в Анталью продолжат выполняться зимой. Перелеты будет осуществлять авиакомпания «Азимут». Билеты уже доступны к продаже.

- Рейсы будут выполняться по вторникам и субботам на воздушных судах российского производства Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 100 пассажиров, - сообщили в пресс-службе авиакомпания.

Время вылета из Сочи в Анталью по вторникам (1,8 и 15 ноября) в 00:40 часов. Однако с 22 ноября расписание меняется. Вылет из Сочи запланировали в 13:40. По субботам зимой судно будет отправляться в Анталью также в 13:40 часов.

К слову, стоимость билета на одного человека начинается от 17 тысяч рублей.