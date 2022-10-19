Задержанный во всем признался Фото из архива КП

В Краснодаре 19-летний парень заступился за приятелей около ресторана и избил незнакомца. На него завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Конфликт произошел рядом с заведением по улице Коммунаров. Ночью здесь не поладили две компании.

- Один из участников конфликта несколько раз ударил двух оппонентов – девушку и мужчину. За последних заступился их знакомый и нанес краснодарцу телесные повреждения, - сообщили в пресс-службе УМВД Краснодара.

Молодой человек бил незнакомца с такой силой, что у пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму, раны и переломы. Позже полиция задержала нападавшего – им оказался 19-летний житель станицы Елизаветинской. Парень во всем признался и объяснил, что избил одного из участников конфликта за его агрессию.

Сейчас на задержанного завели уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»

- Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет, - уточнили в пресс-службе городского УМВД.

Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде.