На Кубани за сутки COVID-19 заболели 185 человек, в том числе 13 детей

На Кубани за сутки выявили 185 новых случаев заболевания COVID-19 Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 185 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 13 детей, самому младшему из которых один месяц. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

В Краснодаре прибавилось 58 пациентов, в Северском районе - 14, в Сочи - 12, в Горячем Ключе – 9, в Новороссийске, Апшеронском и Славянском районах – по 7. В Кореновском муниципалитете и Геленджике получено по 6 положительных результатов, в Кавказском и Красноармейском – по 5, в Кущевском, Тихорецком, Туапсинском, Успенском и Усть-Лабинском – по 4.

- По 3 жителя заболели в Курганинском и Новокубанском районах, по 2 - в Армавире, Абинском, Динском, Калининском, Крыловском, Приморско-Ахтарском и Тбилисском. По одному - в Анапе, Белоглинском, Гулькевичском, Ейском, Каневском, Крымском, Мостовском, Тимашевском и Щербиновском муниципалитетах, - сообщили в краевом оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 5 человек. За сутки от осложнений заболевания в регионе скончались 3 пациента.