В Геленджике осудят застройщиков за хищение у дольщиков 50 млн рублей

Застройщики возвели дом, но сдать в эксплуатацию не смогли Фото из архива КП

В Геленджике осудят застройщиков за хищение у дольщиков 50 миллионов рублей. Расследование завершено, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Так, 39-летний и 33-летняя супруги купили участок и начали строить на нем многоэтажку. При этом на возведение дома они не получали никаких документов.

- Злоумышленники заключили с жителями края и других регионов России договоры займа в счет платежей по заключаемым между сторонами договоров купли-продажи квартир в строящемся доме, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Застройщики получили деньги, построили дом, сдать в эксплуатацию его не смогли. А почти 50 миллионов рублей от 29 дольщиков они потратили по своему усмотрению.

Сейчас мужчина находится под арестом, а его жена под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

- Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в городской суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.