В Сочи туристка из Астрахани вынесла из ресторана кассу и алкоголь

Подозреваемой грозит до 5 лет тюрьмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Адлерского района Сочи обратилась администратор ресторана. По словам женщина, ночью кто-то зашел через пожарный вход и украл кассовый аппарат, телефон и две бутылки алкоголя. Общая сумма ущерба составила около 7 тысяч рублей.

Правоохранители приехали на место преступления. Они опросили персонал и изучили записи камер видеонаблюдения.

-В ходе проведенной работы оперативники уголовного розыска установили, что кражу, предположительно, совершила женщина, которая несколько дней назад проходила стажировку в данном заведении, однако на работу не устроилась, - сообщили в пресс-службе УВД Сочи.

Полицейские задержали 54-летнюю женщину на одной из улиц района. Подозреваемая выкинула кассу, а алкоголь сразу же выпила.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемой грозит до 5 лет тюрьмы.