Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 октября 2022 9:47

Уникальная лесопарковая зона «Мэздах» появится в Адыгее

На территории установят беседки, точки питания и площадки
Валерия ГОДОВНИКОВА
Для создания парковой зоны будут использованы максимально экологические материалы. Фото: https://t.me/muratkumpilov

Для создания парковой зоны будут использованы максимально экологические материалы. Фото: https://t.me/muratkumpilov

На склоне хребта Нагиеж-Уашх в Майкопе появится новая уникальная лесопарковая зона «Мэздах». Рекреационную зону оснастят игровыми площадками и зонами отдыха.

- Это место очень популярно для прогулок, а хребет имеет историческое значение. Там обнаружена крепость древнего города, множество курганов, - рассказал в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов. - Важно сохранить их, умело сочетая современные и аутентичные аспекты. При этом необходимо особое внимание уделить сохранению природы и экологии.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», для создания парковой зоны будут использованы максимально экологические материалы. Планируется создание пешеходных, велосипедных и конных троп. Также на месте оборудуют смотровые и игровые площадки.