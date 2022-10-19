На водозаборных комплексах было установлено новое насосное оборудование. Фото: пресс-служба водоканала

В Сочи завершили подготовку к отопительному сезону. Специалисты выполнили всю необходимую работу с опережением графика.

На водозаборных комплексах было установлено новое насосное оборудование. К тому же, во всех районах Сочи рабочие очистили, промыли и дезинфицировали резервуары чистой воды.

- Переложено более 4 км сетей водоснабжения и более 1,5 км сетей водоотведения. Выполнены работы по промывке сетей канализации общей протяженностью более 21,5 км, - рассказал директор водоканала Сочи Денис Юрковский.

Рабочие уделили большое внимание инфраструктуре Красной Поляны и всего горного кластера. Здесь нагрузка на сети зимой увеличивается на 20%.Все насосные станции обеспечены дополнительными агрегатами.