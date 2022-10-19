Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 октября 2022 9:50

В Сочи завершили подготовку к отопительному сезону

Пристальное внимание уделено инфраструктуре Красной Поляны и горного кластера
Ангелина НАЗАРЧУК
На водозаборных комплексах было установлено новое насосное оборудование. Фото: пресс-служба водоканала

На водозаборных комплексах было установлено новое насосное оборудование. Фото: пресс-служба водоканала

В Сочи завершили подготовку к отопительному сезону. Специалисты выполнили всю необходимую работу с опережением графика.

На водозаборных комплексах было установлено новое насосное оборудование. К тому же, во всех районах Сочи рабочие очистили, промыли и дезинфицировали резервуары чистой воды.

- Переложено более 4 км сетей водоснабжения и более 1,5 км сетей водоотведения. Выполнены работы по промывке сетей канализации общей протяженностью более 21,5 км, - рассказал директор водоканала Сочи Денис Юрковский.

Рабочие уделили большое внимание инфраструктуре Красной Поляны и всего горного кластера. Здесь нагрузка на сети зимой увеличивается на 20%.Все насосные станции обеспечены дополнительными агрегатами.