Мужчина скончался на месте ДТП до приезда скорой Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

На Кубани водитель ВАЗ насмерть сбил 62-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Смертельное ДТП произошло накануне в селе Братковском Кореновского района. 26-летний мужчина проезжал на ВАЗ 21093 по улице Центральной. Не заметив идущего по обочине в попутном направлении человека, водитель сбил его.

В результате 62-летний пешеход скончался на месте аварии до приезда скорой.

- Обстоятельства аварии устанавливаются, - уточнили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Геленджике в ДТП погиб 25-летний водитель иномарки. Парень превысил скорость на дороге.