Жительница Адыгеи перевела мошенникам 1 млн рублей после четырех часов общения

После долгих часов разговоров потерпевшая оформила на себя реальный кредит Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жительница Адыгеи перевела мошенникам 1 млн рублей. Женщина поддерживала связь с незнакомцами на протяжении четырех часов.

Лжебанкиры предупредили 41-летнюю жительницу Майкопского района, что на нее оформили кредит и аферисты могут попытаться обналичить деньги. После долгих часов разговоров потерпевшая оформила реальный кредит.

- Согласно получаемым инструкциям от мошенников, женщина отправилась в город Майкоп, чтобы обналичить одобренные ей средства и перевести их, якобы, на специально подготовленный для нее «безопасный» счет, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

Даже после выполнения всех советов, женщине не перестали поступать звонки. Это вызвало у нее подозрение и она обратилась в полицию, где узнала, что перевела все свои деньги злоумышленникам.