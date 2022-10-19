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Общество19 октября 2022 10:06

Жительница Адыгеи перевела мошенникам 1 млн рублей после четырех часов общения

Аферисты использовали популярную схему получения денег
Валерия ГОДОВНИКОВА
После долгих часов разговоров потерпевшая оформила на себя реальный кредит

После долгих часов разговоров потерпевшая оформила на себя реальный кредит

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жительница Адыгеи перевела мошенникам 1 млн рублей. Женщина поддерживала связь с незнакомцами на протяжении четырех часов.

Лжебанкиры предупредили 41-летнюю жительницу Майкопского района, что на нее оформили кредит и аферисты могут попытаться обналичить деньги. После долгих часов разговоров потерпевшая оформила реальный кредит.

- Согласно получаемым инструкциям от мошенников, женщина отправилась в город Майкоп, чтобы обналичить одобренные ей средства и перевести их, якобы, на специально подготовленный для нее «безопасный» счет, - сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

Даже после выполнения всех советов, женщине не перестали поступать звонки. Это вызвало у нее подозрение и она обратилась в полицию, где узнала, что перевела все свои деньги злоумышленникам.