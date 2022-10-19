Жители Адыгеи за сутки 263 раза обращались в полицию

По данным МВД, за сутки задержаны два подозреваемых, находившихся в розыске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее за сутки в полицию поступило 198 сообщений о происшествиях. Большинство из них - из Майкопа и Тахтамукайского района.

Кроме того, за этот период задержали четыре водителя. Каждый из них был привлечен к административной ответственности.

По данным МВД, задержаны два подозреваемых, находившихся в розыске. Установлено местонахождение троих без вести пропавших граждан.

- В Адыгее зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 1 человек погиб и 2 пострадали, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея. - Всего выявлено 305 нарушений правил дорожного движения, из них 21- допущено пешеходами.