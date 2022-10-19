Волонтеры продолжают сбор помощи жильцам пострадавшего дома после крушения самолета в Ейске Фото: t.me/opershtab23

Волонтеры продолжают сбор помощи жильцам пострадавшего дома после крушения самолета в Ейске. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Один из пунктов приема находится в Ейске. Он работает на базе районного Дома культуры по улице Свердлова, 73/1. Ежедневно с 9:00 до 20:00 волонтеры принимают и распределяют вещи – одежду, обувь, постельное белье, средства гигиены, посуду, игрушки, памперсы, некоторую бытовую технику.

Уточняется, что помощь оказана уже восьми семьям, проживавшим в пострадавшем после крушения самолета доме.

Волонтеры работают и в районе ТЦ «Меотида». Здесь они рассказывают, как найти Центр гуманитарной помощи. Добровольцы также помогают жильцам пострадавшего дома, временно размещенным в гостинице «Ейская Усадьба».

В настоящее время в мессенджере WhatsApp организована группа «Ейск помощь» по номеру 8-910-732-77-88. Здесь размещают всю информацию о необходимых вещах.

Прием помощи жильцам пострадавшего также организовали в Краснодаре. Принести вещи можно с 10:00 до 17:00 по адресу улица Буденного, 140.

Уточняется, что сейчас требуются постельное белье, полотенца, средства гигиены, одеяла, подушки, микроволновки. Задать вопросы и узнать подробности можно по номеру 8(800)222-42-56.