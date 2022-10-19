Погибшую семью Ищенко похоронят на новом кладбище Ейска Фото: Евгения ХИЛЬКО

Первые похороны погибших после крушения самолета в Ейске пройдут 20 октября. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Семью Ищенко похоронят в 12:00 на новом кладбище города. Во время ЧП с самолетом погибли семь членов семьи.

Уточняется, что расходы по организации похорон оплатят из резервного фонда города и районного бюджета.

- Максимальный размер выделяемых средств составляет 50 тысяч рублей на человека, - уточнили в краевом оперштабе.

Задать вопросы по организации похорон можно по номерам 8-918-686-35-26 (Тютюнников Михаил Викторович), 8-918-679-59-82 (Куличевский Сергей Алексеевич) и 8-918-471-31-80 (Карпухина Елена Владиславовна).